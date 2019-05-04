Футбол
Эспаньол — Атлетико 3:0ProstoProSport 12:07
|18′
Сауль Ньигес
Марк Рока
|38′
Диего Годин
|45′+1′
|46′
Стефан Савич
Анхель Корреа
Борха Иглесиас
|52′
|59′
Тома Лемар
Витоло
|59′
Родриго Эрнандес
Франсиско Монтеро
|59′
Альваро Мората
У Лэй
Хави Пуадо
|79′
Роберто Росалес
Виктор Санчес
|86′
Борха Иглесиас
|89′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
|90′+1′
|49%
|Владение мячом
|51%
|85%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|15
|11
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
4
Санчес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
23
Гранеро
21
Рока
10
Дардер
9
Гарсия
7
Иглесиас
2 ×
20
Пуадо
13
Облак
20
Хуанфран
10
Корреа
2
Годин
3
Луис
6
Коке
35
Монтеро
8
Сауль
23
Витоло
7
Гризманн
22
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» потерпел поражение от «Эспаньола» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:3. Первый мяч был забил с помощью автогола Диего Година.
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