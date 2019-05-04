Футбол
«Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу»Матч ТВ 12:13
|18′
Сауль Ньигес
Марк Рока
|38′
Диего Годин
|45′+1′
|46′
Стефан Савич
Анхель Корреа
Борха Иглесиас
|52′
|59′
Тома Лемар
Витоло
|59′
Родриго Эрнандес
Франсиско Монтеро
|59′
Альваро Мората
У Лэй
Хави Пуадо
|79′
Роберто Росалес
Виктор Санчес
|86′
Борха Иглесиас
|89′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
|90′+1′
|49%
|Владение мячом
|51%
|85%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|15
|11
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
4
Санчес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
23
Гранеро
21
Рока
10
Дардер
9
Гарсия
7
Иглесиас
2 ×
20
Пуадо
13
Облак
20
Хуанфран
10
Корреа
2
Годин
3
Луис
6
Коке
35
Монтеро
8
Сауль
23
Витоло
7
Гризманн
22
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» со счетом 0:3 уступил «Эспаньолу» в 36-м туре чемпионата Испании. В концовке первого тайма Диего Годин срезал мяч в собственные ворота, а во второй половине встречи Борха Иглесиас оформил дубль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
Обновлено в 13:31
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Футбол
Командир самолета объявил о чемпионстве игрокам «Зенита» во время полета
Новость о чемпионстве "Зенита" команде объявил командир экипажа самолета, на котором футболисты летели из Грозного в Санкт-Петербург, заявил РИА Новости президент петербургского клуба Александр Медведев.
Обновлено в 16:25
Политика
Ляшко назвал «три главных вопроса» Зеленскому
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал "три ключевых вопроса" к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 16:11
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Общество
Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики
Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Происшествия
В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова устроила для сына фотосессию в клинике
В честь появления ребенка пара организовала фотосессию, потому что хотела запечатлеть момент появления малыша на свет.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Полиция Алжира арестовала брата экс-президента
В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
Обновлено в 12:51
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Хоккей
Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Политика
Скотленд-Ярд не станет заводить дело об утечке информации из Совбеза
Скотленд-Ярд не станет расследовать дело о распространении секретной информации, которое допустил бывший глава Минобороны Гэвин Уильямсон.
Обновлено в 12:46
Футбол
Дик Адвокат отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 16:20