Футбол

«Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу»Матч ТВ 12:13

Эспаньол — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
18′
Сауль Ньигес
Марк Рока
38′
Диего Годин
45′+1′
46′
Стефан Савич
Анхель Корреа
Борха Иглесиас
52′
59′
Тома Лемар
Витоло
59′
Родриго Эрнандес
Франсиско Монтеро
59′
Альваро Мората
У Лэй
Хави Пуадо
79′
Роберто Росалес
Виктор Санчес
86′
Борха Иглесиас
89′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
90′+1′
«Атлетико» со счетом 0:3 уступил «Эспаньолу» в 36-м туре чемпионата Испании. В концовке первого тайма Диего Годин срезал мяч в собственные ворота, а во второй половине встречи Борха Иглесиас оформил дубль.
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«Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу»

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