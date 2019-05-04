Футбол
Эспаньол — Атлетико 3:0Чемпионат вчера в 12:07
|18′
Сауль Ньигес
Марк Рока
|38′
Диего Годин
|45′+1′
|46′
Стефан Савич
Анхель Корреа
Борха Иглесиас
|52′
|59′
Тома Лемар
Витоло
|59′
Родриго Эрнандес
Франсиско Монтеро
|59′
Альваро Мората
У Лэй
Хави Пуадо
|79′
Роберто Росалес
Виктор Санчес
|86′
Борха Иглесиас
|89′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
|90′+1′
|49%
|Владение мячом
|51%
|85%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|15
|11
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
4
Санчес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
23
Гранеро
21
Рока
10
Дардер
9
Гарсия
7
Иглесиас
2 ×
20
Пуадо
13
Облак
20
Хуанфран
10
Корреа
2
Годин
3
Луис
6
Коке
35
Монтеро
8
Сауль
23
Витоло
7
Гризманн
22
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
В матче 36-го тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал защитник «Атлетико» Диего Годин, отправивший мяч в свои ворота перед свистком на перерыв.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях уступила «Сельте», «Эспаньол» разгромил «Атлетико»
Sports.ru03 мая в 04:09
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Как игроки «Зенита» узнали о чемпионстве
Пресс-служба "Зенита" опубликовала кадры того момента, когда команда узнала о том, что стала чемпионом России сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Небензя: Россия и США всегда были союзниками
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Баскетбол
«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2
Четвёртая встреча команд состоится 7 мая мск и пройдёт также в Хьюстоне.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии
Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок
«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти 9 млн граждан России старше 15 лет — чуть меньше 6% — ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Технологии
Американские врачи нашли новый орган
Обновлено вчера в 12:23
Гаджеты
Смартфон Realme X попал на видео
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30
Футбол
«Арсенал» обыграл в Туле «Локомотив» и сделал чемпионом России «Зенит»
Обновлено вчера в 13:57
Культура
Названа причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Напомним, что скандал разгорелся после победы дочери Алсу в финале детской версии вокального проекта.
Обновлено в 00:29
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Хабаровск окутан дымом лесных пожаров
Дым от лесных пожаров с ночи воскресенья, 5 мая, окутал Хабаровск, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00