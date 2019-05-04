Футбол

Эспаньол — Атлетико 3:0Чемпионат вчера в 12:07

Эспаньол — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
18′
Сауль Ньигес
Марк Рока
38′
Диего Годин
45′+1′
46′
Стефан Савич
Анхель Корреа
Борха Иглесиас
52′
59′
Тома Лемар
Витоло
59′
Родриго Эрнандес
Франсиско Монтеро
59′
Альваро Мората
У Лэй
Хави Пуадо
79′
Роберто Росалес
Виктор Санчес
86′
Борха Иглесиас
89′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
90′+1′
В матче 36-го тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал защитник «Атлетико» Диего Годин, отправивший мяч в свои ворота перед свистком на перерыв.
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