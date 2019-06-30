Эсминец ВМС США вошел в Черное мореLenta.ru вчера в 22:25

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник. На борту боевого корабля имеются крылатые ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Происшествия Почти две тысячи домов в Иркутской области остаются подтопленными В Иркутской области более 1,7 тысячи домов, в которых проживали более четырех тысяч человек, остаются подтопленными.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Политика Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.

Происшествия В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.

Единоборства Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.

Гаджеты Поддельный iPhone XI появился в продаже Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Происшествия В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» "Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Общество Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Игры В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.

Авто Составлен ТОП-5 седанов с большим клиренсом Специалисты составили ТОП-5 автомобилей, чей дорожный просвет не уступает паркетникам.Citroen C4 занял пятую позицию в ТОП-5, имея дорожный просвет 176 миллиметров.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Транспорт Едем со скидкой: где в Красноярске купить транспортную карту или восстановить, если потеряли Сегодня NGS24.RU разбирался, где купить транспортную карту, сколько стоит одна поездка по ней и что делать, если вы её потеряли.

Авто Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.