Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное мореLenta.ru 22:25

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник. На борту боевого корабля имеются крылатые ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра.
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