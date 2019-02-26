Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском мореРИА Новости 13:41

Эсминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота, сообщает национальный центр управления обороной России.

Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском море

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