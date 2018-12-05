Армия и оружие

Эсминец ВМС США «оспорил чрезмерные претензии России» в Японском море
RT на русском
17:44

«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — цитирует её ABC News.
RT на русском17:44
с чего всё началось
"Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN
 и несколько других СМИ.
ТАСС17:05

Подробнее о событии

Корабль ВМС США демонстративно прошел вблизи залива Петра Великого у берегов России

Коммерсантъ17:59

США направили эсминец к российским берегам «с целью обеспечения свободы навигации»

ТАСС17:05

Эсминец США демонстративно прошел рядом с базой Тихоокеанского флота РФ

РЕН ТВ17:31

«Бросил вызов чрезмерным морским претензиям России». Американский эсминец подошел к Владивостоку в рамках операции «Свободная навигация»

Фонтанка.Ру15:05

США провоцируют РФ эсминцем у Владивостока

News.ru14:31

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

РБК14:09

США устроили «провокацию» с военным эсминцем у берегов Приморья

Primpress.ru15:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Генштаб ВС РФ: Москва не оставит без ответа выход США из Договора РСМД

Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Украина провела испытания ракет на Черном море

Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными

В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В НАТО считают, что могут победить Россию в Крыму и Калининграде

Представители НАТО заявили, что смогли найти ключи к российской обороне в Крыму и Калининграде.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Захарова рассказала о готовящейся провокации в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что военное положение на Украине является «ширмой» для организации провокации в Донбассе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии

Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии. Доклад с отчетом был опубликован 5 декабря.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Израиль предупредил Россию об операции на границе с Ливаном

Посол Израиля в РФ сообщил, что Тель-Авив проинформировал российскую сторону об операции "Северный щит" на границе с Ливаном.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд

Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд. долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило издание India Today.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

В командовании Военно-воздушных сил ВКС подвели итоги за 2018 год

Основные усилия в подготовке Военно-воздушных сил ВКС в 2018 учебном году были сосредоточены на поддержании достигнутого уровня и летной натренированности экипажей к выполнению задач по предназначению, подготовке молодых экипажей к боевым действиям одиночно днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и повышении квалификационных категорий летного состава.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям

В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Черноморский флот усилит новейший корабль с «Калибрами»

Обновлено в 16:02
Главное