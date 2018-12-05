Армия и оружие
Эсминец ВМС США «оспорил чрезмерные претензии России» в Японском море
Эсминец ВМС США «оспорил чрезмерные претензии России» в Японском мореRT на русском17:44
«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — цитирует её ABC News.
RT на русском17:44
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Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
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Армия и оружие
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Обновлено в 18:32
Армия и оружие
В командовании Военно-воздушных сил ВКС подвели итоги за 2018 год
Основные усилия в подготовке Военно-воздушных сил ВКС в 2018 учебном году были сосредоточены на поддержании достигнутого уровня и летной натренированности экипажей к выполнению задач по предназначению, подготовке молодых экипажей к боевым действиям одиночно днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и повышении квалификационных категорий летного состава.
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Армия и оружие
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Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Черноморский флот усилит новейший корабль с «Калибрами»
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