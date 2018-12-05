с чего всё началось

«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — цитирует её ABC News.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС РФ: Москва не оставит без ответа выход США из Договора РСМД Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Армия и оружие Армия и оружие В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела испытания ракет на Черном море

Армия и оружие Армия и оружие Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.

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Армия и оружие Армия и оружие В НАТО считают, что могут победить Россию в Крыму и Калининграде Представители НАТО заявили, что смогли найти ключи к российской обороне в Крыму и Калининграде.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова рассказала о готовящейся провокации в Донбассе Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что военное положение на Украине является «ширмой» для организации провокации в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии. Доклад с отчетом был опубликован 5 декабря.

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Армия и оружие Армия и оружие Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.