Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
РИА Новости
18:52

Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
РИА Новости18:52
с чего всё началось
"Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN
 и несколько других СМИ.
ТАСС17:05

Подробнее о событии

Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

Вести.Ru18:03

Корабль ВМС США демонстративно прошел вблизи залива Петра Великого у берегов России

Коммерсантъ17:59

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

РИА Новости18:52

Эсминец ВМС США «оспорил чрезмерные претензии России» в Японском море

RT на русском17:44

США направили эсминец к российским берегам «с целью обеспечения свободы навигации»

ТАСС17:05

Эсминец США демонстративно прошел рядом с базой Тихоокеанского флота РФ

РЕН ТВ17:31

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

РБК14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Армия и оружие

В Алеппо восстановили около 130 школ

Обновлено в 21:22
Армия и оружие

CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море

Как пояснила телекомпания, конвенция Монтре от 1936 года обязывает США минимум за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющих Средиземное море с Черным морем.
Обновлено в 21:34
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Украина провела испытания ракет на Черном море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие

Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД

Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов

В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие

Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными

В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Американская военная база может появиться недалеко от Калининграда

Американская военная база может появиться на территории Польши в городе Ожиш, расположенного недалеко от Калининграда.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие

Источник: Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными «Кинжалу»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса "Кинжал", соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

КНДР нарушает международный договор о денуклеаризации

Обновлено в 21:19
Армия и оружие

Индия хочет арендовать у России атомную подводную лодку

Индия намерена взять в аренду у России атомную подводную лодку за 3,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».
Обновлено в 17:10
Главное