с чего всё началось

Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.

Армия и оружие Армия и оружие США исключили военный ответ на инцидент в Черном море Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не ведет дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО ищут способы «защититься» от российских комплексов РЭБ Инфраструктура тактической связи Североатлантического альянса уязвима перед российской стратегией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому НАТО планирует в 2019 году искать способы защитить свои средства коммуникации.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: в Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции В Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции, обеспечивающей город пресной водой.

Армия и оружие Армия и оружие Космические технологии США заимствуют у СССР и России — эксперт

Армия и оружие Армия и оружие Посадку самолета Су-34 показали на видео В рамках нового учебного периода в авиационных частях ВКС РФ прошли командирские полеты самолетов Су-34 и Су-25.

Армия и оружие Армия и оружие В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников ВСУ к границе с Россией Глава украинского государства Петр Порошенко объявил о переброске в рамках введенного в ряде областей Украины военного положения дополнительных сил группировок войск армии страны к границе с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Военно-патриотические парки появятся в регионах Поволжья в 2019 году Военно-патриотические парки будут созданы в первом полугодии 2019 года в регионах дислокации 2-й общевойсковой армии в Поволжье, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России Американский эсминец McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод в Японском море и пытался уйти от российского сопровождения, сообщил в четверг, 6 декабря, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Армия и оружие Армия и оружие Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир» Обычные пенсионеры, которых больше 40 млн человек, переходят на карты "Мир" по истечении срока действия имеющихся карт Visa или Маsтеrсаrd, но обмен должен быть завершен до 1 июля 2020 года.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшая АПЛ «Казань» проведет ракетные стрельбы осенью 2019 года Головная многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" выйдет на государственные испытания летом 2019 года, а осенью субмарина проведет контрольные стрельбы.

Армия и оружие Армия и оружие Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.

Армия и оружие Армия и оружие Военные Канады отчитались о подготовке украинских солдат