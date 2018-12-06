Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФ
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФГазета.Ru01:42
Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.
Газета.Ru01:42
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Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 22:15
Армия и оружие
В Алеппо запустили городскую насосную станцию
В сирийском Алеппо запустили насосную станцию, которая снабжает пресной водой весь город.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
Пентагон увидел крупную угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике
Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляет собой крупную угрозу для США.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки самолета Су-34
Экипажи самолетов Су-34 и Су-25 провели командирские вылеты в рамках начала нового учебного года.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников ВСУ к границе с Россией
Глава украинского государства Петр Порошенко объявил о переброске в рамках введенного в ряде областей Украины военного положения дополнительных сил группировок войск армии страны к границе с Россией.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года
«Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр» по надводным и береговым целям», — сообщает источник агентства.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе
Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье
В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой
Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Шойгу обсудил военные связи с министром обороны Венесуэлы
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Канадские инструкторы подготовили на Украине 10 тысяч военных
Курсы подготовки от канадских инструкторов на Украине с 2015 прошли более десяти тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны Канады.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео
На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.
Обновлено в 09:58