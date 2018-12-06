Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.

Армия и оружие Армия и оружие США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: в Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции В Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции, обеспечивающей город пресной водой.

Армия и оружие Армия и оружие Посадку самолета Су-34 показали на видео В рамках нового учебного периода в авиационных частях ВКС РФ прошли командирские полеты самолетов Су-34 и Су-25.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике Для США операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко объявил о переброске десантников к границе с Россией

Армия и оружие Армия и оружие NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года «Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр» по надводным и береговым целям», — сообщает источник агентства.

Армия и оружие Армия и оружие Командиры в ВВО отработали взаимодействие с беспилотниками Особое внимание уделяют борьбе с дронами противника. Как только цели обнаружены, в бой вступают средства ПВО.

Армия и оружие Армия и оружие ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Канадские инструкторы подготовили на Украине 10 тысяч военных Курсы подготовки от канадских инструкторов на Украине с 2015 прошли более десяти тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны Канады.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу обсудил военные связи с министром обороны Венесуэлы

Армия и оружие Армия и оружие С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Армия и оружие Армия и оружие Российские средства РЭБ всерьёз обеспокоили военных НАТО Североатлантический альянс признал уязвимость своей военной инфраструктуры и средств связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и собирается разработать новую систему защиты коммуникаций.