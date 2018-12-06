Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФ
Газета.Ru
вчера в 01:42

Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.
Газета.Ruвчера в 01:42

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Украинцы потеряли собственные корабли, которые никуда не исчезали

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Военный эсминец США «МакКэмпбелл» прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморья

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RT на русскомвчера в 03:47

«Кошка скребет на свой хребет»: россиян не впечатлил демонстративный проход эсминца ВМС США около российской базы

ФАН05 декабря в 23:22

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

РБК05 декабря в 14:09
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Армия и оружие

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Сирия: в Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции

В Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции, обеспечивающей город пресной водой.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Посадку самолета Су-34 показали на видео

В рамках нового учебного периода в авиационных частях ВКС РФ прошли командирские полеты самолетов Су-34 и Су-25.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике

Для США операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Порошенко объявил о переброске десантников к границе с Россией

Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой

Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года

«Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр» по надводным и береговым целям», — сообщает источник агентства.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Командиры в ВВО отработали взаимодействие с беспилотниками

Особое внимание уделяют борьбе с дронами противника. Как только цели обнаружены, в бой вступают средства ПВО.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

Канадские инструкторы подготовили на Украине 10 тысяч военных

Курсы подготовки от канадских инструкторов на Украине с 2015 прошли более десяти тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны Канады.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Шойгу обсудил военные связи с министром обороны Венесуэлы

Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие

Российские средства РЭБ всерьёз обеспокоили военных НАТО

Североатлантический альянс признал уязвимость своей военной инфраструктуры и средств связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и собирается разработать новую систему защиты коммуникаций.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено вчера в 17:11
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