с чего всё началось

Армия и оружие Армия и оружие CNN: США отправят военный корабль в Черное море Соединенны Штаты начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие ЗРК «Панцирь» уничтожил учебные цели в небе над Крымом Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели учебное уничтожение воздушных целей в небе над восточной частью Крыма.

Армия и оружие Армия и оружие Военная база США может появиться вблизи Калининграда Варшава и Вашингтон выбирают место для размещения на территории Польши американской базы.

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо после войны восстановили около 130 школ

Армия и оружие Армия и оружие В Кронштадте создадут кластер Военно-морского флота В Кронштадте будет создан кластер Военно-морского флота (ВМФ) России.

Армия и оружие Армия и оружие Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные разведчики провели уникальную операцию.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали оружие, которое позволит США «доминировать в мире» Пока авторы журнала перечисляют оружие, которое США создаст в будущем, чтобы "доминировать в мире в эпоху гиперзвука", эта эпоха уже наступила, поскольку Россия и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, а научная мысль и оборонная промышленность этих стран тоже не стоит на месте.

Армия и оружие Армия и оружие Индия может арендовать у России подлодку за $3,3 млрд Индия собирается взять в лизинг российскую атомную подводную лодку класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара". Аренда оценивается в $3,3 млрд.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине успешно испытали новую крылатую ракету «Нептун» На Украине прошли успешные испытания новой противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» отечественного производства.

Армия и оружие Армия и оружие В США сравнили американский и российский ударные вертолеты Портал Business Insider решил сравнить российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64 «Апач».

Армия и оружие Армия и оружие С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.

Армия и оружие Армия и оружие Все плавучие госпитали ВМФ РФ будут модернизированы Заявление о модернизации госпитальных судов ВМФ РФ до 2022 года сделал капитан 1 ранга, начальник медицинской службы главного командования ВМФ Игорь Мосягин, 5 декабря выступив на VIII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».