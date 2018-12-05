Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в ПриморьеИзвестиявчера в 21:18
Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Известиявчера в 21:18
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с чего всё началось
"Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN и несколько других СМИ.ТАССвчера в 17:05
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Армия и оружие
CNN: США отправят военный корабль в Черное море
Соединенны Штаты начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
ЗРК «Панцирь» уничтожил учебные цели в небе над Крымом
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели учебное уничтожение воздушных целей в небе над восточной частью Крыма.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Военная база США может появиться вблизи Калининграда
Варшава и Вашингтон выбирают место для размещения на территории Польши американской базы.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Алеппо после войны восстановили около 130 школ
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Кронштадте создадут кластер Военно-морского флота
В Кронштадте будет создан кластер Военно-морского флота (ВМФ) России.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии
На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные разведчики провели уникальную операцию.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
В США назвали оружие, которое позволит США «доминировать в мире»
Пока авторы журнала перечисляют оружие, которое США создаст в будущем, чтобы "доминировать в мире в эпоху гиперзвука", эта эпоха уже наступила, поскольку Россия и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, а научная мысль и оборонная промышленность этих стран тоже не стоит на месте.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Индия может арендовать у России подлодку за $3,3 млрд
Индия собирается взять в лизинг российскую атомную подводную лодку класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара". Аренда оценивается в $3,3 млрд.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
На Украине успешно испытали новую крылатую ракету «Нептун»
На Украине прошли успешные испытания новой противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» отечественного производства.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
В США сравнили американский и российский ударные вертолеты
Портал Business Insider решил сравнить российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64 «Апач».
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации
Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Все плавучие госпитали ВМФ РФ будут модернизированы
Заявление о модернизации госпитальных судов ВМФ РФ до 2022 года сделал капитан 1 ранга, начальник медицинской службы главного командования ВМФ Игорь Мосягин, 5 декабря выступив на VIII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
«Повышает боеспособность армии»: эксперт прокомментировал поступление на службу в воинские части ВВО новых специалистов
В интервью изданию iReactor руководитель АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров рассказал, как поступление новых специалистов на службу в воинские части и соединения ВВО в целом скажется на армии: Войска ВВО пополняются новыми специалистами, обученными по самым современным стандартам военных специальностей.
Обновлено в 02:08