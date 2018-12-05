Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Известия
вчера в 21:18

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Известиявчера в 21:18
с чего всё началось
"Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN
 и несколько других СМИ.
ТАССвчера в 17:05

Подробнее о событии

Ракетный эсминец США нарочно прошел вблизи военной базы России

Газета.Ruвчера в 23:54

Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

Вести.Ruвчера в 18:03

Корабль ВМС США демонстративно прошел вблизи залива Петра Великого у берегов России

Коммерсантъвчера в 17:59

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

РИА Новостивчера в 18:52

Эсминец ВМС США «оспорил чрезмерные претензии России» в Японском море

RT на русскомвчера в 17:44

США направили эсминец к российским берегам «с целью обеспечения свободы навигации»

ТАССвчера в 17:05

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

РБКвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Армия и оружие

США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море

Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Военно-морские вузы перенесут из Петербурга и Ленобласти в Кронштадт

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в среду, 5 декабря, на совещании под руководством министра обороны Сергея Шойгу сообщил, что часть военно-морских вузов, которые расположены в Петербурге и Ленинградской области, передислоцируют в Кронштадт в рамках создания учебно-научной базы.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

В сирийском Алеппо восстановили 130 школ

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Украина испытала крылатые ракеты на Черном море

Киев испытал новые крылатые ракеты на Черном море, ими усилят береговую оборону, заявил в среду, 5 декабря, глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

США подумывают разместить свою военную базу рядом с Калининградом

Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии

На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные раздвдечики провели уникальную операцию.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Морпехи ТОФ освободили «заложников» в Приморье

Морские пехотинцы показали гостям приемы рукопашного боя, тактику действий при захвате опорного пункта и освобождении заложников.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации

Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели

На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Россия защитится от США в случае расторжения ракетного договора

России придется защитить системами противовоздушной и противоракетной обороны все места и объекты, которые могут стать военными целями для США в случае выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

Телеканал CNN заявил о строительстве военного объекта в КНДР

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными

В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Более 5 тысяч младших специалистов пополнили соединения и воинские части ВВО

Обновлено в 00:02
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