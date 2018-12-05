Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в ПриморьеИзвестиявчера в 21:18
Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Известиявчера в 21:18
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с чего всё началось
"Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN и несколько других СМИ.ТАССвчера в 17:05
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Корабль ВМС США демонстративно прошел вблизи залива Петра Великого у берегов России
Коммерсантъвчера в 17:59
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Армия и оружие
США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море
Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Военно-морские вузы перенесут из Петербурга и Ленобласти в Кронштадт
Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в среду, 5 декабря, на совещании под руководством министра обороны Сергея Шойгу сообщил, что часть военно-морских вузов, которые расположены в Петербурге и Ленинградской области, передислоцируют в Кронштадт в рамках создания учебно-научной базы.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В сирийском Алеппо восстановили 130 школ
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Украина испытала крылатые ракеты на Черном море
Киев испытал новые крылатые ракеты на Черном море, ими усилят береговую оборону, заявил в среду, 5 декабря, глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
США подумывают разместить свою военную базу рядом с Калининградом
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии
На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные раздвдечики провели уникальную операцию.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Морпехи ТОФ освободили «заложников» в Приморье
Морские пехотинцы показали гостям приемы рукопашного боя, тактику действий при захвате опорного пункта и освобождении заложников.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации
Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели
На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Россия защитится от США в случае расторжения ракетного договора
России придется защитить системами противовоздушной и противоракетной обороны все места и объекты, которые могут стать военными целями для США в случае выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Телеканал CNN заявил о строительстве военного объекта в КНДР
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными
В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»
Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Более 5 тысяч младших специалистов пополнили соединения и воинские части ВВО
Обновлено в 00:02