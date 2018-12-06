Армия и оружие
Эсминец США демонстративно прошел возле базы ВМФ России
Эсминец США демонстративно прошел возле базы ВМФ РоссииИзвестия00:49
Американский военный корабль USS McCampbell 5 декабря появился в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.
Известия00:49
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Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов
Трижды за неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных самолетов — разведчиков, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией
4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года».
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой
Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье
В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Канадские инструкторы подготовили на Украине 10 тысяч военных
Курсы подготовки от канадских инструкторов на Украине с 2015 прошли более десяти тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны Канады.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе
Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Стрельбы новой АПЛ ракетами «Калибр» запланированы на осень
Ожидается, что осенью 2019 года головная многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Казань» проведет стрельбы ракетами и торпедами, сообщил источник в судостроительной отрасли.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Су-57 получит гиперзвуковую ракету
Номенклатура вооружений перспективного российского истребителя Су-57 пополнится гиперзвуковой ракетой, характеристики которой будут аналогичны характеристикам уже принятой на вооружение ракеты «Кинжал».
Обновлено в 18:56
Армия и оружие
Минобороны: Новейшие учебно-тренировочные средства поступили в ВДВ
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
В Севастополь направлен новый корабль с «Калибрами» на борту
Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» осуществляет переход в Севастополь из Новороссийска, где прошёл последние государственные испытания.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео
На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.
Обновлено в 09:58