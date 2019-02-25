Армия и оружие
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в порт ОдессыРИА Новости 10:56
В морской торговый порт Одессы утром 25 февраля вошел ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", сообщил портал "Думская". Отмечается, что корабль пробудет там три дня.
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Музыка
Певица Maruv не поедет на Евровидение от Украины
Обновлено в 12:13
Общество
Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой
Бывший гендиректор НТВ и политтехнолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к медиаменеджеру источники.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза
Обновлено в 11:08
Политика
Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви
Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Спорт
Биатлонистка Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты
Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропускала тестирование на допинг, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:46
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 11:28
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Политика
Пенс призвал страны Группы Лимы заморозить активы PDVSA
"США призывают все страны, собравшиеся здесь, укрепить усилия по ограничению для режима Мадуро доступа к финансированию", - заявил Пенс.
Обновлено в 12:49
Происшествия
На Кубани суд отобрал у полицейского квартиру за 3,2 млн рублей
Квартира стоимостью 3,2 млн рублей, ранее принадлежавшая сотруднику ГУ МВД по Краснодарскому краю, обращена в доход государства по решению суда.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Промоакция ВСУ с откровенными фото женщин возмутила пользователей Сети
Обновлено в 11:56
Экономика
Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:31
Спорт
Большунов, Бессмертных, Ларьков и Вылегжанин побегут 15 км на ЧМ
Россию представят Александр Большунов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин. Об этом сообщил источник в сборной.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Политика
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Хоккей
Варламов стал первой звездой недели в НХЛ, а Бобровский – третьей
Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, а российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал третьей звездой прошлой недели.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения
Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Генпрокурор Украины назвал причины задержания экс-главы Генштаба
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержанный экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Заман сократил состав ВСУ, что помогло «аннексии Крыма».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Политика
На Украине планируют создать первый плавучий космодром
Обновлено в 09:41
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.
Обновлено в 07:24
Авто
В России вернут программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»
Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года вернет программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 11:02
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
ЦИК Молдавии подвела предварительные итоги парламентских выборов
Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,22%, об этом 25 февраля председатель Центральной избирательной комиссии этой страны Алина Руссу после обработки 98% голосов.
Обновлено в 06:02
Политика
Моралес заявил об угрозе покушения на Мадуро
Ответственность за гибель президента Венесуэлы Николаса Мадуро ляжет на американские власти, заявил лидер Боливии Эво Моралес.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Трудовая мигрантка два месяца незаконно работала в отделе миграции МВД
Иностранка более двух месяцев незаконно проработала в должности делопроизводителя в отделе по вопросам миграции (ОВМ) МВД района Кунцево.
Обновлено в 11:44
Кино
Названы обладатели премии «Оскар»
Лучший актером был назван Рами Малек (" Богемская рапсодия"), актрисой – Оливия Колман (" Фаворитка").
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Москве мужчина напал на директора школы
В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13