Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в порт ОдессыРИА Новости 10:56

В морской торговый порт Одессы утром 25 февраля вошел ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", сообщил портал "Думская". Отмечается, что корабль пробудет там три дня.
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Заход эсминца США в порт Одессы попал на видео

Газета.Ru11:46

Американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в акваторию Черного моря

Профиль10:55

США опубликовали фото захода эсминца «Дональд Кук» в порт Одессы

РБК12:25

Допрос под музыку: отбор на «Евровидение» обернулся на Украине скандалом

Вести.Ru13:45

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в порт Одессы

РИА Новости10:56

Опубликовано видео эсминца США в порту Одессы

RT на русском10:49

Американский эсминец Donald Cook прибыл в Одессу

Коммерсантъ06:21
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Политика

Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.
Обновлено в 16:58
Происшествия

ФСБ задержало боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ

Террористов, собиравшихся взорвать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, вычислили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
Обновлено в 18:19
Политика

Глава МИД Ирана подал в отставку

В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Посольство: в Испании расследуют обстоятельства смерти Малашенко

В Испании сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 18:17
Спорт

Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг

Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Политика

Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексов «Бал»

Обновлено в 20:31
Происшествия

В ЕАО двое детей погибли при пожаре

Обновлено в 19:57
Музыка

Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

Обновлено в 11:51
Политика

Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США

В направленном из США в Венесуэлу гуманитарном конвое были просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 20:05
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 20:37
Музыка

Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие

Российскому «Посейдону» нашли применение

Обновлено в 20:02
Политика

Гуаидо заявил о планах вернуться в Венесуэлу на этой неделе

Спикер оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что он вернётся в Венесуэлу на текущей неделе.
Обновлено в 19:30
Политика

Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring Vostok

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать.
Обновлено в 11:48
Общество

Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований.
Обновлено в 16:44
Экономика

Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Политика

Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции

Обновлено в 12:27
Политика

Серебряков объяснил свои слова о России

Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Космос

Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля

В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Суд отпустил жителя Приморья, окунувшего школьника в унитаз

Суд в Приморье освободил из изолятора временного содержания мужчину, который окунул школьника-хулигана головой в унитаз.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24
Авто

Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки

Обновлено вчера в 06:05
Авто

В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Экономика

FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard

Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Футбол

Из варяг в турки: россияне осваиваются в сильнейших лигах Европы

Россияне, уехавшие в европейские футбольные лиги, неплохо проявляют себя на старте 2019 года.
Обновлено в 16:00
Хоккей

Форвард «Авангарда» Манукян не доиграл первый матч серии с «Ак Барсом»

Форвард омского "Авангарда" Артем Манукян из-за травмы не доиграл матч плей-офф КХЛ против казанского "Ак Барса".
Обновлено в 13:40
Общество

Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Экономика

Выручка «Вымпелкома» выросла на 7,8%

EBITDA снизилась на 0,9% — до 24,9 млрд руб. Основные причины сокращения EBITDA — рост платы за радиочастотный спектр на 0,9 млрд руб. и интеграция магазинов "Евросети", которая обошлась компании в 0,4 млрд руб. Квартальная выручка самой VEON в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до $2,249 млрд, следует из отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 03:56
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