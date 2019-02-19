Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное мореLenta.ru 09:24

с чего всё началось

Как отметил командир эсминца, «каждый визит здесь дает [США] уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами». В последний раз «Дональд Кук» заходил в Черное море ровно месяц назад — 19 января. Он пробыл в акватории до 28 января.

Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море

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