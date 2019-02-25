Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт ОдессыГазета.Ru 03:11

По данным агентства, американский эсминец пробудет в порту до 27 февраля. Как отмечается, корабль прибыл в Одессу для "обеспечения безопасности на море". Ранее сообщалось, что российские корабли следят за эсминцем США в Черном море.
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Опубликовано видео эсминца США в порту Одессы

РИА Новости06:23

Политолог раскрыл цели эсминца ВМС США в Чёрном море

News.ru06:06

Эсминец США «Дональд Кук» пришвартовался в Одессе

РЕН ТВ03:05

Американский эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы — видео

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СМИ: американский ракетный эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы

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В Госдуме объяснили заход «Дональда Кука» в порт Одессы поддержкой США Порошенко

Известия06:30

«Будут поддерживать штаны украинским морякам»: Эксперт о возможном участии «Дональда Кука» в новой Керченской провокации

Царьград09:22
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Общество

Умер один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко

Обновлено в 09:12
Происшествия

Напавшего на бордель экс-бойца ММА Дацика отпустили на свободу

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор бывшему бойцу смешанного стиля (ММА) и кикбоксеру Вячеславу Дацику, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:20
Политика

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви

Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Экономика

Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Политика

Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Финансы

Малоизвестная компании обогнала «Сургутнефтегаз» по капитализации

Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала "Сургутнефтегаз", который стоит 1,26 трлн рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве мужчина напал на директора школы

В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Политика

Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с депутатом Виталием Милоновым после того, как адвокат музыканта подал жалобу на поведение парламентария в комиссию Госдумы по этике.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв

Обновлено в 03:46
Экономика

Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»

Обновлено в 08:09
Политика

Трамп назвал расистской критику режиссера Спайка Ли в свой адрес

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова темнокожего режиссера Спайка Ли на церемонии вручения «Оскара» и заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент США.
Обновлено в 08:28
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей

Пятиклассник, которого ранее окунули в унитаз родители одноклассников за то, что он избивал их детей, начал терроризировать жителей.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:51
Финансы

Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 раза

Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:20
Музыка

Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на "Евровидении-2019", заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.
Обновлено в 01:25
Экономика

Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit

Французская косметическая компания Yves Rocher объявила о прекращении продаж на территории Великобритании.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Риге осквернили памятник Пушкину

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 08:55
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Происшествия

Сотрудница РАМТ погибла при монтировке декораций

Заведующая художественно-постановочной частью Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Ольга Школьникова погибла в результате несчастного случая при монтировке декораций.
Обновлено в 03:09
Политика

Два зампреда правления покинут «Газпром»

«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Общество

На Южном Урале ветерану ВОВ отказали в выплате денежного пособия

87-летний житель Миасса обладает статусом участника Великой Отечественной войны и имеет право на соответствующие льготы.
Обновлено в 07:16
Происшествия

СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей

Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет «24 часа» со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Юрий Белойван хочет растянуть возврат налогов на три года

Юрий Белойван хочет растянуть возврат налогов на три года В Басманный райсуд передано уголовное дело собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана.
Обновлено в 08:23
Политика

Додон назвал условие проведения досрочных выборов в парламент Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в стране при невозможности партий договориться о создании коалиции.
Обновлено в 09:01
Общество

Депутаты Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием

В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия.
Обновлено в 06:50
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