Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт ОдессыГазета.Ru 03:11

По данным агентства, американский эсминец пробудет в порту до 27 февраля. Как отмечается, корабль прибыл в Одессу для "обеспечения безопасности на море". Ранее сообщалось, что российские корабли следят за эсминцем США в Черном море.
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Эсминец США вошел в порт Одессы

Газета.Ru03:11

Американский эсминец зашел в порт Одессы

РИА Новости03:03

Американский эсминец с «Томагавками» приблизится к берегам Украины

Известиявчера в 16:41

Эсминец США «Дональд Кук» пришвартовался в Одессе

РЕН ТВ03:05

СМИ: ракетный эсминец США зашёл в одесский порт

RT на русском03:26

К Украине идёт эсминец ВМС США с крылатыми ракетами

News.ruвчера в 17:13

Американский эсминец зашел в порт Одессы

Взгляд.ру03:28
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Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика

СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес

В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Здание Мосгорсуда эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва

Сотрудников и посетителей Московского городского суда эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 02:29
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Обновлено в 03:02
Кино

Стали известны победители премии «Оскар»

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Рами Малек, исполнивший роль певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», посвященном знаменитой группе Queen.
Обновлено в 00:57
Общество

Рабочая неделя в Петербурге началась с очередных эвакуаций

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной

Обновлено в 01:45
Происшествия

В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда

Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Обновлено в 03:21
Политика

Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль

Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 02:28
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В ДНР сообщили, что украинские диверсанты устроили взрыв в Макеевке

Украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль.
Обновлено в 03:25
Политика

Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину

Канадская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить в океан морских животных, содержащихся в неволе в Приморском крае.
Обновлено в 00:28
Музыка

Джамалу обвинили в выступлениях в России

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 00:54
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

В Киеве задержан бывший руководитель генштаба ВСУ

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Еще один самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку над южным берегом Крыма и Керченским проливом.
Обновлено в 01:59
Политика

Назарбаев назначил премьер–министра Казахстана

Обновлено в 02:36
Футбол

Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Колумбийские дипломаты пешком ушли из Венесуэлы

Обновлено вчера в 20:02
Общество

В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено вчера в 19:25
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 25 февраля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
Обновлено в 02:40
Политика

Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР

Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова является проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание

Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Определена сумма штрафа за пинок российскому полицейскому

Красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга.
Обновлено в 01:08
Экономика

РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР

Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Раненный при перестрелке под Астраханью полицейский находится в коме

Полицейский, пострадавший во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 02:01
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
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