Армия и оружие

Эсминец США направился к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»
Известия
17:07

Как уточняет CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря флота Рэйчел Макмарр, действия американских военных бросают вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.
Известия17:07

Подробнее о событии

США направили эсминец к российским берегам «с целью обеспечения свободы навигации»

ТАСС17:05

Эсминец США побывал у берегов Владивостока в знак «свободы судоходства»

Росбалт15:59

«Бросил вызов чрезмерным морским претензиям России». Американский эсминец подошел к Владивостоку в рамках операции «Свободная навигация»

Фонтанка.Ру15:05

Эсминец США бросил вызов «морским претензиям» РФ, проплыв около Владивостока

РЕН ТВ14:57

США провоцируют РФ эсминцем у Владивостока

News.ru14:31

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

РБК14:09

США устроили «провокацию» с военным эсминцем у берегов Приморья

Primpress.ru15:12
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

В Генштабе России назвали цели при отмене ДРСМД со стороны США

"Вы, как военные профессионалы, должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал Герасимов.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем

Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

Обновлено в 16:24
Армия и оружие

Власти Кипра заявили, что не планируют милитаризацию острова

Власти Республики Кипр не стремятся к милитаризации острова, заявил официальный представитель правительства республики в ранге министра Продромос Продрому в ответ на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о желании Вашингтона увеличить военное присутствие на острове.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

В МИД рассказали, зачем Украина ввела военное положение

Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения на 30 суток в отдельных областях.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Эксперты ОЗХО: производство химического оружия в Сирии не обнаружено

В ходе инспекции подземных сооружений в Сирии, на которых ранее производилось химическое оружие, не обнаружено никакой деятельности, сообщили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 5 декабря в ежемесячном докладе по контролю за объектами в Сирии, на которых производились боевые отравляющие вещества, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Израиль предупредил Россию об операции на границе с Ливаном

Посол Израиля в РФ сообщил, что Тель-Авив проинформировал российскую сторону об операции "Северный щит" на границе с Ливаном.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В командовании Военно-воздушных сил ВКС подвели итоги за 2018 год

Основные усилия в подготовке Военно-воздушных сил ВКС в 2018 учебном году были сосредоточены на поддержании достигнутого уровня и летной натренированности экипажей к выполнению задач по предназначению, подготовке молодых экипажей к боевым действиям одиночно днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и повышении квалификационных категорий летного состава.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям

В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «Бал»

Азербайджан не сможет закупить у России «Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Чичерина предложила «украинским патриотам» оценить истинное лицо ВСУ

Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина ответила устроившим на нее травлю «украинским патриотам» за слова об иностранцах, приезжающих в Донбасс на «сафари», чтобы поохотиться на пенсионеров в огородах и электриков.
Обновлено в 13:17
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