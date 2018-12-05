Как уточняет CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря флота Рэйчел Макмарр, действия американских военных бросают вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Армия и оружие Армия и оружие В Генштабе России назвали цели при отмене ДРСМД со стороны США "Вы, как военные профессионалы, должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал Герасимов.

Армия и оружие Армия и оружие В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.

Армия и оружие Армия и оружие Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет» Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Армия и оружие Армия и оружие Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

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Армия и оружие Армия и оружие В МИД рассказали, зачем Украина ввела военное положение Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения на 30 суток в отдельных областях.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперты ОЗХО: производство химического оружия в Сирии не обнаружено В ходе инспекции подземных сооружений в Сирии, на которых ранее производилось химическое оружие, не обнаружено никакой деятельности, сообщили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 5 декабря в ежемесячном докладе по контролю за объектами в Сирии, на которых производились боевые отравляющие вещества, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль предупредил Россию об операции на границе с Ливаном Посол Израиля в РФ сообщил, что Тель-Авив проинформировал российскую сторону об операции "Северный щит" на границе с Ливаном.

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Армия и оружие Армия и оружие Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.

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