Армия и оружие

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский заливКоммерсантъ вчера в 19:12

Два ракетных эсминца американских ВМС прошли через Ормузский пролив и вошли в акваторию Персидского залива, сообщает пресс-служба Военно-морского института США (USNI) со ссылкой на представителя Пентагона. Оба эсминца — McFaul и Gonzalez — оснащены крылатыми ракетами Tomahawk.
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Два американских эсминца вошли в Персидский залив

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Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

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Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

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Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном

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Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
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«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже

Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
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Культура

В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры

"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
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АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
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В ЕС разработали механизм введения санкций за кибератаки

"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.
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Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
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Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

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В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

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В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
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Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что избранный украинский лидер Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду в любой момент.
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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
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Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
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Происшествия

Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой

В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
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Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского

Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
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Определились все финалисты «Евровидения-2019»

Нашу страну в этом году представляет Сергей Лазарев с песней «Scream». Ранее были названы победители первого полуфинала.
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Избившего пилотов «Аэрофлота» дебошира отправили в СИЗО

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Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

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Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
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