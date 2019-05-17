Армия и оружие
Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский заливКоммерсантъ вчера в 19:12
Два ракетных эсминца американских ВМС прошли через Ормузский пролив и вошли в акваторию Персидского залива, сообщает пресс-служба Военно-морского института США (USNI) со ссылкой на представителя Пентагона. Оба эсминца — McFaul и Gonzalez — оснащены крылатыми ракетами Tomahawk.
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Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
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Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
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Обновлено в 04:22
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
В ЕС разработали механизм введения санкций за кибератаки
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Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
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Политика
Экс-советник Януковича заявил о праве Зеленского распустить Раду
Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что избранный украинский лидер Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду в любой момент.
Обновлено в 04:34
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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
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Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
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Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
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Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Нашу страну в этом году представляет Сергей Лазарев с песней «Scream». Ранее были названы победители первого полуфинала.
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Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
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