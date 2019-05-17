Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский заливRT на русском вчера в 19:16
«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Музыка
Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»
Обновлено в 01:50
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
В США истребитель F-16 врезался в склад
В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Общество
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией
Обновлено в 05:16
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Транспорт
Завершена проходка левого перегонного тоннеля на западном участке БКЛ
Строители завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до "Улицы Народного ополчения" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено в 02:23
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Технологии
AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток»
Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.
Обновлено в 04:56