Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский заливГазета.Ru 20:20

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
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СМИ: США стянули в район Персидского залива как минимум семь кораблей

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Ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив

Эхо Москвы20:05

В Персидский залив вошли два ракетных эсминца ВМС США

Росбалт19:17

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

ТАСС19:31

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

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Эсминцы ВМС США зашли в Персидский залив

Московский Комсомолец19:37

Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном

Известия17:02
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Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали более 20 участников протеста против храма

В Екатеринбурге арестован 21 участник акций протеста против строительства храма.
Обновлено в 04:05
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Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

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Политика

В понедельник в Киеве состоится инаугурация Владимира Зеленского

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Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
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Group-IB заявила об уязвимости голосований по СМС

Как считают эксперты, созданный прецедент с накруткой голосов на детском «Голосе» «должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов».
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Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

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Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
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Гаджеты

Представлена системная плата ASRock Z390 Phantom Gaming 4S

Компания ASRock выпустила системную плату Z390 Phantom Gaming 4S типоразмера ATX.
Обновлено в 17:27
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Космос

«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае

Китайцы проявили интерес к проекту «летающего космодрома».
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Обновлено в 12:01
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
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Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию

Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Экономика

Навигация по Севморпути станет круглогодичной к 2035 году

Навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной к 2035 году.
Обновлено в 11:25
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
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Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Футбол

Тотти: не считаю, что Роналду провалил первый сезон в «Ювентусе»

Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении португальского форварда Криштиану Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе».
Обновлено в 17:08
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
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