Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский заливГазета.Ru вчера в 20:20

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
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Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Эхо Москвы02:30

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Газета.Ruвчера в 20:20

Эсминцы ВМС США зашли в Персидский залив

Московский Комсомолецвчера в 19:37

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

RT на русскомвчера в 19:16

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Коммерсантъвчера в 19:12

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

ТАССвчера в 19:31

Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном

Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 08:37
Экономика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей

«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена

«Йокерит» обменял нападающего Сакари Маннинена в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба финского клуба.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского

В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Общество

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено вчера в 19:03
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Пожар в больнице в Карелии полностью потушен

Обновлено в 08:30
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца

Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Происшествия

В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ

Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Хоккей

Малкин не хотел играть с Овечкиным. Его заставил тренер

Нападающий сборной России Евгений Малкин отметил, что не хотел на чемпионате мира по хоккею-2019 выходить в одном звене с Александром Овечкиным.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

Смартфон Asus Zenfone 6 получит откидную двойную камеру

Обновлено 15 мая в 06:07
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

Обновлено в 02:46
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Политика

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Политика

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Политика

Россия примет ответные меры на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по «закону Магнитского».
Обновлено вчера в 21:30
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
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