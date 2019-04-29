Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский проливГазета.Ru вчера в 21:52

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters. Об этом заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМС США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

РБКвчера в 22:24

Эсминцы ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Взгляд.рувчера в 22:43

Эсминцы флота США прошли рядом со спорными территориями возле границ Китая

Красная веснавчера в 23:36

Два американских эсминца прошли через Тайваньский пролив

РИА Новостивчера в 22:52

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Газета.Ruвчера в 21:52

Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

ТАССвчера в 21:09

Американский эсминец «Арли Бёрк» обходит Россию с юго-востока

Царьградвчера в 18:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Гарик Харламов приревновал Кристину Асмус к корейскому режиссеру

Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Авто

Уникальный ЛАЗ-3210, который так и не появился на дорогах

Если бы ЛАЗ-3210 пошел в серийное производство, его стоимость составила ориентировочно 7500 долларов.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено вчера в 11:01
Транспорт

Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве

Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»

Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
Обновлено вчера в 20:38
Транспорт

Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса

Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
Обновлено вчера в 23:58
Технологии

Названа важная составляющая успешного бизнеса

Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено вчера в 18:23
Политика

The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)

Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено вчера в 17:15
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию

В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
Обновлено вчера в 20:31
Наука

OpenAI научила нейросеть создавать музыку

Обновлено вчера в 00:00
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Авто

Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Музыка

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено вчера в 14:47
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Авто

Составлен рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Специалисты портала «32Cars.ru» представили список самых популярных автомобилей китайских марок на вторичном рынке в России.
Обновлено вчера в 23:39
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 08:28
Политика

Украинцам могут упростить порядок получения гражданства России

Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
Обновлено 27 апреля в 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное