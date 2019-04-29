Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский проливГазета.Ru вчера в 21:52
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters. Об этом заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМС США.
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Эсминцы флота США прошли рядом со спорными территориями возле границ Китая
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Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
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Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
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Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
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В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
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Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию
В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
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Авто
Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana
Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
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"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
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Специалисты портала «32Cars.ru» представили список самых популярных автомобилей китайских марок на вторичном рынке в России.
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Украинцам могут упростить порядок получения гражданства России
Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
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