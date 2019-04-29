Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский проливГазета.Ru 21:52

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters. Об этом заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМС США.
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Два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив

Российская газета22:30

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

РБК22:24

Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Экономика сегодня21:29

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Газета.Ru21:52

Два американских эсминца прошли через Тайваньский пролив

Политика Сегодня21:26

Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

ТАСС21:09

Реакция КНР на французский фрегат в Тайваньском проливе озадачила Запад

Красная весна09:02
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
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Общество

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено в 22:35
Общество

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В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
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Армия и оружие

Нам больше не НАТО: ЕС не хочет платить США

70-летие со дня основании НАТО было отмечено его участниками в Вашингтоне на апрельском саммите.
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Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
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Технологии

Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха

Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.
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Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

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В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

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Стала известна сумма, в которую обошлась победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
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Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Политика

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
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Общество

Хапочкин: Сахалинский форум партийных проектов обозначил приоритеты в работе на 2019 год

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
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Продажи смартфонов Sony упали до рекордного минимума

За первый квартал 2019 года Sony поставила 1,1 млн смартфонов. Для японской корпорации это рекордно низкий показатель за последние 10 лет.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

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Остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая, от которой он отделён Тайваньским проливом. Географические координаты центра - 23,5° с. ш., 121° в. д. Остров пересекает северный тропик.
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