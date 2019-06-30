Недвижимость
Эскроу дольщиков сбережетРоссийская газета 10:40
1 июля застройщики переходят на проектное финансирование. После этой даты деньги дольщиков привлекать для строительства их домов не будут. Застройщики обязаны положить их на эскроу-счета.
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