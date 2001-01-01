Эскалация ударила по ценам на нефтьКоммерсантъ вчера в 16:06

За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.

Эскалация ударила по ценам на нефть

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