Энергетика

Эскалация ударила по ценам на нефтьКоммерсантъ вчера в 16:06

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За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.
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Эскалация ударила по ценам на нефть

Коммерсантъвчера в 16:06

Нефть, ВТБ и «Яндекс». 5 главных событий недели

РБКвчера в 14:14
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В апреле рынок новых электрокаров в России вырос вдвое

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