Энергетика
Эскалация ударила по ценам на нефтьКоммерсантъ вчера в 16:06
За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.
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Общество
Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы
Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Кино
Гран-при фестиваля «Виват кино России!» получил фильм «Крик тишины»
Фильм не только удостоен Гран-при фестиваля, но также стал обладателем еще трех призов — за лучшую режиссуру, за лучшие мужскую и женскую роли — Артем Быстров и Алина Саргина.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Обновлено в 03:41
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Только 1 человек из 100 сможет правильно ответить на все вопросы о мультфильме «Аладдин»
Обновлено в 02:00
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что в данный момент рассматривает предложение петербургского клуба о новом контракте.
Обновлено в 03:30
Общество
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 25 мая
Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в субботу, 25 мая.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»
По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В Мексике разбился вертолёт Ми-17
«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
В апреле рынок новых электрокаров в России вырос вдвое
Для сравнения, в апреле 2018-го российский автопарк пополнился всего 12-ю электрокарами.
Обновлено в 02:57