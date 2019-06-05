Футбол

Эшпириту Санту может возглавить «Челси» вместо СарриSport24.ru 04:30

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может сменить Маурицио Сарри во главе «Челси». Как сообщает The Guardian, руководство «Челси» имеет разногласия с Сарри, который близок к уходу из лондонского клуба в «Ювентус».
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Санту может сменить Сарри у руля «Челси»

Евро-футбол.ру06:33

Эшпириту Санту может возглавить «Челси» вместо Сарри

Sport24.ru04:30

Бывший вратарь «Динамо» может возглавить «Челси»

Вести.Ru03:46

Экс-футболист «Динамо» может возглавить «Челси»

Нева Спорт04:08

Нуну может возглавить «Челси»

Матч ТВ03:36

Нуну может возглавить «Челси»

Sportbox.RU03:36

Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»

Спорт-Экспресс03:09
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Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
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Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
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Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

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Общество

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«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
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В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

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