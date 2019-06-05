Футбол
Эшпириту Санту может возглавить «Челси» вместо СарриSport24.ru 04:30
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может сменить Маурицио Сарри во главе «Челси». Как сообщает The Guardian, руководство «Челси» имеет разногласия с Сарри, который близок к уходу из лондонского клуба в «Ювентус».
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