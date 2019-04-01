Футбол
Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 03:09
По данным источника, руководство "Челси" имеет разногласия с Сарри, который может уйти в "Ювентус", несмотря на победу в Лиге Европы. Эшпириту Санту в прошлом сезоне привел "Вулверхэмптон" к седьмому месту в премьер-лиге.
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СМИ: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов стерлингов за Сарри
Спорт-Экспрессвчера в 10:28
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
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Авто
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Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
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Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
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Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
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Обновлено вчера в 13:01
Экономика
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Отмечается, что падение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами смартфона.
Обновлено в 04:25
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Обновлено в 05:30
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Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
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Обновлено в 03:33
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина
Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:41
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Политика
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Здоровье
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Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
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