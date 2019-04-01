Футбол

Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 03:09

По данным источника, руководство "Челси" имеет разногласия с Сарри, который может уйти в "Ювентус", несмотря на победу в Лиге Европы. Эшпириту Санту в прошлом сезоне привел "Вулверхэмптон" к седьмому месту в премьер-лиге.
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«Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 млн фунтов за Сарри

Sports.ruвчера в 11:43

«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за Сарри

Sportbox.RUвчера в 12:07

«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за Сарри

Матч ТВвчера в 12:07

СМИ: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов стерлингов за Сарри

Спорт-Экспрессвчера в 10:28

«Челси» хочет получить за Сарри 5 млн фунтов

Soccer.ruвчера в 12:44

Переход Сарри в «Ювентус» на грани срыва

Sport.ruвчера в 11:29

Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна?

Советский спортвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
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Политика

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Обновлено вчера в 05:30
Политика

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Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
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В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
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Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
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Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
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Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
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Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
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Общество

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Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
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В России снизились цены на «Яндекс.Телефон»

Отмечается, что падение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами смартфона.
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Россия построит 76 истребителей Су-57

Обновлено в 05:30
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Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
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Политика

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Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
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Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
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