Футбол

Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»Спорт-Экспресс 03:09

По данным источника, руководство "Челси" имеет разногласия с Сарри, который может уйти в "Ювентус", несмотря на победу в Лиге Европы. Эшпириту Санту в прошлом сезоне привел "Вулверхэмптон" к седьмому месту в премьер-лиге.
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«Челси» требует от «Ювентуса» 5,3 миллиона фунтов за Сарри

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Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна?

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Переход Сарри в «Ювентус» на грани срыва

Sport.ru11:29

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Sportbox.RU12:07
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
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Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
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В метро Японии поезд сошёл с рельсов

Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.
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Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

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Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
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Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Ученые узнали, как организм защищается от появления опасных мутаций

Стресс провоцирует возникновение сбоев при синтезе РНК, итогом которых становятся опасные мутации — заявляют российские ученые, описавшие биологические механизмы, препятствующие появлению мутаций.
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Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
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Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
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Во Флориде капитан прогулочного катера напугал пассажиров расстрелом

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ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

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В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики

Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
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Число военных, которые будут красить стену не уточняется. Известно лишь, что работу они должны будут сделать за 30 дней.
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