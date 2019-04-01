Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»Спорт-Экспресс 03:09

По данным источника, руководство "Челси" имеет разногласия с Сарри, который может уйти в "Ювентус", несмотря на победу в Лиге Европы. Эшпириту Санту в прошлом сезоне привел "Вулверхэмптон" к седьмому месту в премьер-лиге.

Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»

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