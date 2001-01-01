Футбол
Эшпириту Санту может сменить Сарри в «Челси»Спорт-Экспресс 03:09
По данным источника, руководство "Челси" имеет разногласия с Сарри, который может уйти в "Ювентус", несмотря на победу в Лиге Европы. Эшпириту Санту в прошлом сезоне привел "Вулверхэмптон" к седьмому месту в премьер-лиге.
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Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы штаба "ООС" в Facebook.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
«Как Мэнсон»: певица Елка заметно похудела и резко сменила имидж
Популярная исполнительница решилась на резкую смену имиджа. Если раньше ее образ был необычным, то теперь ставка явно сделана на эпатаж.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке
Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Продажи новинки на местном рынке стартуют в конце июня. Новый A6 Allroad получил модернизированную пневмоподвеску.
Обновлено в 03:04
Политика
Генсек ООН намерен встретиться с Путиным на ПМЭФ-2019
Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание, на котором 7 июня выступят Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Кино
В Губахе обрушились декорации к фильму «Сердце Пармы»
30 мая вечером часть деревянной крепости, построенной для съемок фильма, обрушилась.
Обновлено в 02:19
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
На Урале и в Сибири в ночь на 6 июня установится минусовая температура
В нескольких регионах России – прежде всего на Урале и в Сибири – в ночь на 6 июня установится минусовая температура.
Обновлено в 03:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Установлены личности всех троих подозреваемых в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина
Стали известны имена всех троих задержанных по подозрению в убийстве экс-сотрудника ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Путилкове.
Обновлено в 03:23
Общество
Победителей конкурса «Человек в истории» вызывают на допрос ФСБ
Беседы проведены уже в большинстве регионов, где живут победители конкурса.
Обновлено в 03:29
Финансы
Рубль стабилен к доллару и подешевел к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду торгуется на уровне предыдущего закрытия – 65,17 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 73,38 рубля.
Обновлено в 03:10