Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.

Технологии В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.

Армия и оружие Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики не намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.

Кино Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Армия и оружие Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Техасе поддержал новозеландского стрелка Подозреваемый в стрельбе в техасском торговом центре Wallmart Патрик Крузиос накануне атаки опубликовал в Twitter манифест в поддержку теракта в новозеландской мечети.

Футбол Семак прокомментировал автогол Сантоса Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса.

Политика «Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.

Политика Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования, сообщает агентство Рейтер.

Кино Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер Пеннебейкер скончался в своем доме, расположенном в Лонг-Айленде. Режиссер начал активно снимать документальные ленты в 1950-х годах.

Космос Умер астрофизик Николай Кардашев В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Происшествия Два человека погибли в огненном ДТП с иномаркой в Петербурге В Петербурге ранним утром 4 августа произошла авария с участием иномарки Skoda Rapid.

Общество В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.

Наука Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.

Армия и оружие Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Здоровье Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.

Футбол Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком» Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".

Происшествия 828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.

Происшествия Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Интернет Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.