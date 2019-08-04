Футбол

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Sports.ru вчера в 17:45

1 фото
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сульшер выбрал нового капитана «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 20:28

Эшли Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 20:05

Назван тренер, который вероятнее всего возглавит «Манчестер Юнайтед» после Сульшера

Евро-футбол.рувчера в 07:02

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Sports.ruвчера в 17:45

Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Бомбардир.рувчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Авто

Спорткар Carmen заметили на тестах в Барселоне

Обновлено вчера в 14:26
Технологии

В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели

Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие

Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики не намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 22:03
Кино

Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо

По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Техасе поддержал новозеландского стрелка

Подозреваемый в стрельбе в техасском торговом центре Wallmart Патрик Крузиос накануне атаки опубликовал в Twitter манифест в поддержку теракта в новозеландской мечети.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол

Семак прокомментировал автогол Сантоса

Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

Обновлено вчера в 11:02
Политика

Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено вчера в 14:24
Общество

Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает "дачную амнистию".
Обновлено 02 августа в 13:36
Кино

Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер

Пеннебейкер скончался в своем доме, расположенном в Лонг-Айленде. Режиссер начал активно снимать документальные ленты в 1950-х годах.
Обновлено вчера в 23:40
Космос

Умер астрофизик Николай Кардашев

В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Федоров: Незаконные акции в Москве финансирует США

Федоров подчеркнул, что это часть кибервойны, финансируемой из бюджета США.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Два человека погибли в огненном ДТП с иномаркой в Петербурге

В Петербурге ранним утром 4 августа произошла авария с участием иномарки Skoda Rapid.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Общество

В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках

В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Обновлено вчера в 14:38
Наука

Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена

Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии

Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено 02 августа в 00:38
Здоровье

Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови

Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 06:02
Авто

Определены самые дешёвые иномарки на российском рынке в августе

Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»

Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы

По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии

В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Интернет

Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки

Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
Обновлено вчера в 12:01
Культура

Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии

Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено вчера в 13:40
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эшли Янг
Британский футболист
Английский футболист, игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу. Выступает на позициях вингера и крайнего защитника. Янг - воспитанник «Уотфорда», с 2007 по 2011 годы он выступал за бирмингемскую «Астон Виллу», с 2011 года - за «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное