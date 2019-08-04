Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Sports.ru вчера в 17:45
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
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Назван тренер, который вероятнее всего возглавит «Манчестер Юнайтед» после Сульшера
Евро-футбол.рувчера в 07:02
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Авто
Спорткар Carmen заметили на тестах в Барселоне
Обновлено вчера в 14:26
Технологии
В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели
Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе
Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики не намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 22:03
Кино
Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо
По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Техасе поддержал новозеландского стрелка
Подозреваемый в стрельбе в техасском торговом центре Wallmart Патрик Крузиос накануне атаки опубликовал в Twitter манифест в поддержку теракта в новозеландской мечети.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Семак прокомментировал автогол Сантоса
Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает "дачную амнистию".
Обновлено 02 августа в 13:36
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Пеннебейкер скончался в своем доме, расположенном в Лонг-Айленде. Режиссер начал активно снимать документальные ленты в 1950-х годах.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Умер астрофизик Николай Кардашев
В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Федоров: Незаконные акции в Москве финансирует США
Федоров подчеркнул, что это часть кибервойны, финансируемой из бюджета США.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Два человека погибли в огненном ДТП с иномаркой в Петербурге
В Петербурге ранним утром 4 августа произошла авария с участием иномарки Skoda Rapid.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Обновлено вчера в 14:38
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено 02 августа в 00:38
Здоровье
Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови
Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Определены самые дешёвые иномарки на российском рынке в августе
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»
Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Интернет
Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
Обновлено вчера в 12:01
Культура
Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии
Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено вчера в 13:40
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20