Футбол

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Sports.ru 17:45

1 фото
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сульшер выбрал нового капитана «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru20:28

Эшли Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс20:05

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Sports.ru17:45

Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Бомбардир.ру17:58

Назван тренер, который вероятнее всего возглавит «Манчестер Юнайтед» после Сульшера

Евро-футбол.ру07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Армия и оружие

В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:27
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Кино

Вышел трейлер документального фильма про Патрика Суэйзи

Обновлено в 05:54
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати

Мама Тимати подарила Решетовой одежду для крохи собственного дизайна.
Обновлено в 09:00
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено в 20:30
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Обновлено в 19:15
Происшествия

Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 15:13
Футбол

Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»

Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек

Обновлено в 20:15
Общество

Россия запретила ввоз китайских фруктов

Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в России

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 31 июля обсуждали в частности нового посла США в России, сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания

Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 19:47
Футбол

ПСВ вслед за «Аяксом» потерял очки в первом туре

Фавориты чемпионата Голландии вяловато вкатываются в сезон.
Обновлено в 16:47
Наука

В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Шоу-бизнес

Боярский уверен, что без психов не было бы искусства

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Баскетбол

Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины

Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не хочет покупать Манджукича из-за его возраста

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:52
Культура

Герои Dota 2 разыграли сцену из GTA: San Andreas

Видео является отсылкой к финальному диалогу в миссии из GTA: San Andreas под названием Beat Down on B-Dub, в которой главный герой Сиджей и его брат Свит отправились к наркоторговцу Би-Дапу.
Обновлено в 11:30
Футбол

Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России

Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Авто

В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109

Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Болгарии загорелся автобус с детьми

В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.
Обновлено в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эшли Янг
Британский футболист
Английский футболист, игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу. Выступает на позициях вингера и крайнего защитника. Янг - воспитанник «Уотфорда», с 2007 по 2011 годы он выступал за бирмингемскую «Астон Виллу», с 2011 года - за «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное