Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Sports.ru 17:45
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
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Политика
Стала известна зарплата Зеленского
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Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Кино
Вышел трейлер документального фильма про Патрика Суэйзи
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Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
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Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
Мама Тимати подарила Решетовой одежду для крохи собственного дизайна.
Обновлено в 09:00
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США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено в 20:30
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
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Обновлено в 20:15
Общество
Россия запретила ввоз китайских фруктов
Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в России
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 31 июля обсуждали в частности нового посла США в России, сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 19:47
Футбол
ПСВ вслед за «Аяксом» потерял очки в первом туре
Фавориты чемпионата Голландии вяловато вкатываются в сезон.
Обновлено в 16:47
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Баскетбол
Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины
Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не хочет покупать Манджукича из-за его возраста
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:52
Культура
Герои Dota 2 разыграли сцену из GTA: San Andreas
Видео является отсылкой к финальному диалогу в миссии из GTA: San Andreas под названием Beat Down on B-Dub, в которой главный герой Сиджей и его брат Свит отправились к наркоторговцу Би-Дапу.
Обновлено в 11:30
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.
Обновлено в 21:35