Футбол
Эшли Янг продлит контракт с «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 20:59
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Технологии
Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты
Поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Роскачество проверило бензин на ставропольских АЗС
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Самым популярным автомобилем сегмента SUV в России по-прежнему оказался корейский кроссовер Hyundai Creta, сообщают аналитики "Автостата".
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Россия готовится к большой войне, считают шведские аналитики
"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", — рассказал руководитель исследования Юхан Нурберг.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил»
В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство «Киодо».
Обновлено вчера в 23:10
Космос
Все способы связи с телескопом «Спектр-Р» испробованы безрезультатно
Все предлагавшиеся способы восстановления связи с российским космическим телескопом "Спектр-Р" испробованы, но связь восстановить пока не удается, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
Обновлено вчера в 10:49
Авто
Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии
Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.
Обновлено вчера в 23:29
Наука
Названа неожиданная причина появления современного человека
Американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что жирная пища могла стать причиной появления современного человека.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Семиэтажное здание обрушилось в Стамбуле
Район Картал расположен в азиатской части Стамбула, на побережье Мраморного моря, между районами Малтепе и Пендик.
Обновлено вчера в 09:52
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Из обломков перевозившего футболиста Салу самолета извлекли тело
Из разбившегося самолета, в котором, предположительно, летел футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, спасатели извлекли тело.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Наука
Кенгуру научились прыгать 20 миллионов лет назад
Исследовав задние конечности предка кенгуру, жившего примерно 20 миллионов лет назад, ученые опровергли эту теорию.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
35-летняя Виктория Лопырева родила первенца
Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Эквадоре зарезали российского туриста
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Бывший президент Бразилии получил еще почти 13 лет тюрьмы
В январе прошлого года да Силва получил 12 лет и один месяц тюрьмы Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к еще почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, передает AFP.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи
Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими бортовыми комплексами связи С-404.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
NASA зафиксировало снижение температуры на Земле второй год подряд
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в наезде на полицейского в Москве
Правоохранительные органы задержали в Тульской области подозреваемого в наезде на легковом автомобиле на полицейского на юге Москвы.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Бойфренда Бутиной обвиняют в отмывании денег и мошенничестве
Гражданина США Пола Эриксона, которого связывали романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено вчера в 09:09
Экономика
Пенсионный капитал разрешат тратить на лечение тяжелых болезней
Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал "Российской газете" Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы.
Обновлено 05 февраля в 19:15
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 05:19
Спорт
Никитина со вторым результатом вышла в финал в лыжной акробатике на ЧМ
Обновлено вчера в 01:03
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали мороз в 50 градусов
Мороз в 50 градусов зарегистрировали в ночь на четверг в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре столбик термометра опустился почти до минус 43, таких холодов в регионе не было около десять лет, сообщила РИА Новости начальник отдела долговременных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
Обновлено вчера в 22:53