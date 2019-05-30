Футбол

Эшли Янг может стать одноклубником Руни в «Ди-Си Юнайтед»REGNUM 04:46

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Отмечается, что в случае перехода Янг снова станет одноклубником своего бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который играет за американский клуб с 2018 года. Напомним, Янг выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.
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