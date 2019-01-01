Футбол

Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента
Чемпионат
01:00

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает The Mirror. Напомним, нынешний контракт между футболистом и клубом действует до лета 2019 года, поэтому Янг уже может вести переговоры с другими клубами.
Чемпионат01:00

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«Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 12:20

Янг на правах свободного агента может оказаться в «Интере»

Матч ТВвчера в 12:54

Янг на правах свободного агента может оказаться в «Интере»

Sportbox.RUвчера в 12:54

«Интер» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.рувчера в 12:21

Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента

Чемпионат01:00

Эшли Янг может бесплатно перейти из «МЮ» в «Интер»

Спорт-Экспрессвчера в 11:55

«Интер» предложит контракт Эшли Янгу. Соглашение игрока с «МЮ» истекает летом

Sport24.ruвчера в 11:44
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Обновлено вчера в 13:13
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Арестованный российскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в Москве 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство, передает издание The Washington Post.
Обновлено в 01:31
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу

Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В столичном Парке Горького обрушился мост

В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено вчера в 01:17
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России

Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Наука

Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики

Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Магнитогорске пройдет литургия по погибшим при обрушении дома

В Магнитогорске местные власти организовали проведение литургии по погибшим при обрушении жилого дома местным жителям.
Обновлено в 02:07
Единоборства

Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором

Обновлено в 00:57
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске

Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Брянской области три ребенка погибли при пожаре

Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек

Спасателям удалось извлечь 11 тел погибших из развалин подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

В России начала работать система быстрых платежей

С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 06:49
Хоккей

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

Обновлено вчера в 16:11
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Эшли Янг
Британский футболист
Английский футболист клуба Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Выступает на позициях вингера и крайнего защитника. Воспитанник «Уотфорда». С 2007 по 2011 годы выступал за бирмингемскую «Астон Виллу». С 2011 года выступает за «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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