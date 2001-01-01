Эшли Янг может продолжить карьеру в команде с РуниСоветский спорт 04:22

По информации Manchester Evening News, вингер Манчестер Юнайтед Эшли Янг может покинуть клуба в летнее трансферное окно и стать игроком Ди-Си Юнайтед в MLS. Отметим, что за американский клуб выступает бывший одноклубник Янга по Манчестер Юнайтелд и сборной Англии Уэйн Руни.

Эшли Янг может продолжить карьеру в команде с Руни

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