Футбол

Эшли Янг может перейти к Руни в «Ди Си Юнайтед»Спорт-Экспресс 03:24

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может перейти в клуб MLS "Ди Си Юнайтед", утверждает Manchester Evening news. На данный момент капитаном американской команды является бывший партнер Янга по "МЮ" и сборной Англии Уэйн Руни. Янг защищает цвета "МЮ" с 2011 года.
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