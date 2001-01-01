Футбол

Эшли Янг: «Рэшфорд может стать одним из лучших. Весь мир у его ног»Sports.ru 12:21

21-летний Рэшфорд забил свой 8-й гол в сезоне, установив лучшее личное достижение, и провел свой 150-й матч за «МЮ».
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Янг: «Рэшфорд - невероятный талант, он может стать одним из лучших в мире»

Soccer.ru12:35

Эшли Янг: «Рэшфорд может стать одним из лучших. Весь мир у его ног»

Sports.ru12:21
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Обновлено в 10:44
Общество

Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу

Померанский шпиц по кличке Бу, которого миллионы пользователей соцсети Facebook считали самым симпатичным псом в мире, умер в субботу в США.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Во Франции прошла десятая акция «жёлтых жилетов»

Активисты «жёлтых жилетов», выступающих против политики правительства Эммануэля Макрона, в десятый раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 13:14
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Полиция применила водомет против протестующих в Париже

Полиция применила водомет против протестующих в Париже, сообщает BFM TV. «РИА Новости» передает, что был использован слезоточивый газ.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП

Обновлено в 12:31
Происшествия

Напавшего на женщину россиянина арестовали в Норвегии

Инцидент случился в тот же день – в супермаркете в Осло он напал с ножом на женщину. Как сообщалось накануне, пострадавшая в больнице.
Обновлено в 10:15
Экономика

Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Общество

Школьник, мечту которого исполнил Путин, выложил видео про борт №1

Школьник из башкирского Сибая Арслан Каипкулов, мечту которого — побывать внутри президентского самолета Ил-96 — исполнил Владимир Путин перед Новым годом, рассказал РИА Новости о впечатлениях от разговора с главой государства, как стал знаменит на всю страну и как снимал на камеру борт №1.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане

«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
Обновлено в 11:04
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли 20 человек

В результате погибли не менее 20 человек, пострадали 54 человека. Они получили ожоги второй и третьей степени, сообщает газета El Universal.
Обновлено вчера в 21:55
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Общество

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Политика

Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси

После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
Обновлено в 05:54
Музыка

Архив «Гражданской обороны» выставят на торги

Обновлено в 03:29
Происшествия

СКР проверяет информацию о незаконной охоте чиновников в Пермском крае

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю проводят доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального СКР.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:41
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области в субботу, 19 января, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Авто

Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Спорт

Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.
Обновлено в 11:39
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Космос

«Роскосмос» сообщил о готовности создать новую сверхтяжелую ракету

Обновлено в 13:00
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Эшли Янг
Британский футболист
Английский футболист, игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу. Выступает на позициях вингера и крайнего защитника. Янг - воспитанник «Уотфорда», с 2007 по 2011 годы он выступал за бирмингемскую «Астон Виллу», с 2011 года - за «Манчестер Юнайтед».
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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