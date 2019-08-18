Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьерыЧемпионат 09:14
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.
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Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Обновлено в 09:47
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В Пекине назвали имена организаторов протестов в Гонконге
Центральное правительство КНР назвало имена ключевых организаторов протеста в Гонконге.
Обновлено в 10:43
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Общество
Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
Хавбек «Луча» получил травму после столкновения с голкипером «Факела»
Полузащитник "Луча" Калугин получил серьёзную травму в матче с "Факелом" Полузащитник футбольного клуба "Луч" Дмитрий Калугин травмировался во время матча девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского "Факела".
Обновлено в 10:52
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Общество
Загадочный пустой саркофаг нашли при раскопках в Крыму
Необычное древнее захоронение обнаружили археологи на раскопках античного города Мирмекий в Керчи, пишут «РИА Новости».
Обновлено в 11:10
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь
Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.
Обновлено в 07:47
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.
Обновлено в 02:07
Авто
В логотипе BMW не оказалось никаких пропеллеров
Обновлено в 10:00
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол
Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составе
Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321
В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 08:37
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Финансы
ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту
Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.
Обновлено в 05:34
Музыка
Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.
Обновлено в 02:52
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Общество
Декан ВШЭ высказался о политическом плюрализме
«Не хочу повторять банальности об университете как «храме науки», но на самом деле именно исключительное, совершенно уникальное место нашего университета, нашей «вышки» в современном политическом и идеологическом ландшафте предполагает особую выдержку и, я бы сказал, академический ригоризм», — уверен Мельвиль.
Обновлено в 10:59
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00