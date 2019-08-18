Футбол

Эшли Коул объявил о завершении карьерыЧемпионат 09:14

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.
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Эшли Коул повесил бутсы на гвоздь

Советский спорт09:22

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Sport24.ru09:01

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул завершил карьеру

Матч ТВ09:59

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Чемпионат09:14

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры

РИА Новости08:53

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:45

38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Sports.ru08:41
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