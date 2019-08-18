Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.

Политика В Пекине назвали имена организаторов протестов в Гонконге Центральное правительство КНР назвало имена ключевых организаторов протеста в Гонконге.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Футбол Хавбек «Луча» получил травму после столкновения с голкипером «Факела» Полузащитник "Луча" Калугин получил серьёзную травму в матче с "Факелом" Полузащитник футбольного клуба "Луч" Дмитрий Калугин травмировался во время матча девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского "Факела".

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Общество Загадочный пустой саркофаг нашли при раскопках в Крыму Необычное древнее захоронение обнаружили археологи на раскопках античного города Мирмекий в Керчи, пишут «РИА Новости».

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Здоровье Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Происшествия Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.

Футбол Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составе Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе.

Происшествия Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321 В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Финансы ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.

Музыка Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Общество Декан ВШЭ высказался о политическом плюрализме «Не хочу повторять банальности об университете как «храме науки», но на самом деле именно исключительное, совершенно уникальное место нашего университета, нашей «вышки» в современном политическом и идеологическом ландшафте предполагает особую выдержку и, я бы сказал, академический ригоризм», — уверен Мельвиль.