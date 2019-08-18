Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьерыЧемпионат 09:14
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал действия США на северо-востоке Сирии
Иран обеспокоен созданием США зоны безопасности на северо-востоке Сирии, действия США являются посягательством на территориальную целостность и суверенитет САР, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 09:27
Экономика
Псковский бизнес-омбудсмен просит Федеральное собрание сохранить ЕНВД
В обращении псковского бизнес-омбудсмена отмечается, что в настоящее время ЕНВД является самой распространённой системой налогообложения среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области.
Обновлено 16 августа в 07:15
Здоровье
Назван рис, который снижает уровень «плохого» холестерина в организме
Известно, что в организме существует "хороший" и "плохой" холестерин.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Круговой был замечен в аэропорту Уфы за 15 минут до начала матча с «Ростовом»
Защитник «Уфы» Данил Круговой был замечен в местном аэропорту за 15 минут до начала домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Обновлено в 10:04
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Украина избавилась от обхитрившего СБУ наркобарона
Украина экстрадировала в Израиль основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Футбол
Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено 16 августа в 22:34
Футбол
Гранат пока не готов выходить на поле
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал, как чувствует себя защитник Владимир Гранат, который недавно вернулся к тренировкам.
Обновлено в 10:17
Политика
Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».
Обновлено в 09:56
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
Обновлено в 08:39
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Ленобласти поисковик подорвался на мине времен ВОВ
Работник поискового отряда подорвался на мине в Лениобласти.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 05:54
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено 16 августа в 17:01
Футбол
Алексис Санчес может перейти в «Интер»
Обновлено в 04:07