Футбол

Эшли Коул объявил о завершении карьерыЧемпионат 09:14

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.
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Эшли Коул повесил бутсы на гвоздь

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38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул завершил карьеру

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Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:45

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Sport24.ru09:01
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Эшли Коул
Британский футболист
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