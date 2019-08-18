Спорт день за днем

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Наука «Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.

Общество Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.

Политика Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Здоровье Каких продуктов стоит избегать в детском питании Первоочередно специалисты выделили чипсы - маркетинг данного продукта главным образом направлен на детскую аудиторию.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Транспорт ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.

Футбол «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская показали сына В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Политика Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Наука Мягкие роботы получили полностью мягкий электрический насос Инженеры под руководством Герберта Ши (Herbert Shea) из Федеральной политехнической школы Лозанны создали для мягких роботов насос, в котором не используются жесткие компоненты.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Авто Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.