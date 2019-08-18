Футбол

Эшли Коул объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс 08:45

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
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«Его почти нереально обвести, он меня достал!». Эшли Коул завершил карьеру

Sport24.ru16:45

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Sports.ru08:41
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Эшли Коул
Британский футболист
Английский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Англии, за которую провёл 107 матчей. Был женат на британской певице Шерил Коул.
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