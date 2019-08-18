Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс 08:45
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»
Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Футбол
«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса
«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.
Обновлено в 12:55
Политика
Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину.
Обновлено в 13:16
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Здоровье
Каких продуктов стоит избегать в детском питании
Первоочередно специалисты выделили чипсы - маркетинг данного продукта главным образом направлен на детскую аудиторию.
Обновлено в 10:40
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят
Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
Обновлено вчера в 19:01
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская показали сына
В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.
Обновлено в 08:17
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Обновлено в 16:35
Общество
Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты Boeing 737 Max
Авиакомпании возобновили продажу билетов на рейсы, выполняемые Boeing 737 Max.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Наука
Мягкие роботы получили полностью мягкий электрический насос
Инженеры под руководством Герберта Ши (Herbert Shea) из Федеральной политехнической школы Лозанны создали для мягких роботов насос, в котором не используются жесткие компоненты.
Обновлено 15 августа в 11:50
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
Обновлено в 16:01
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52