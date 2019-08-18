Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс 08:45
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Новые часы Apple Watch будут изготовлены из титана и керамики
Обновлено в 06:44
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем предложить Рибери столько же, сколько российские клубы»
Обновлено в 16:28
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Происшествия
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Обновлено в 03:12
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Авто
Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks
Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Кино
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе
Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа свой день рождения отмечает старшая дочь популярного телеведущего.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес
Для поддержания фигуры Наоми перепробовала множество видов спорта и остановилась на пилатесе и джиротонике (тренировка эластичности мышц на специальных тренажерах, похожих на ткацкий станок).
Обновлено в 14:19
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33