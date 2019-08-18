Спорт день за днем

Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Кино Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока» Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Транспорт На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.

Политика Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.

Политика В Кремле озвучили план визита Путина во Францию Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Авто Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.

Кино Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов» Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.

Происшествия Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.

Шоу-бизнес Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес Для поддержания фигуры Наоми перепробовала множество видов спорта и остановилась на пилатесе и джиротонике (тренировка эластичности мышц на специальных тренажерах, похожих на ткацкий станок).

Авто В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.