Футбол
Вести.RuЭсекель Понсе: дома «Спартак» обязательно даст бой «Браге»
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы московский "Спартак" сыграет с португальской "Брагой". Аргентинский нападающий "красно-белых" Эсекель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "оружейниками".
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
Известия 04:55
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM вчера в 06:47
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
ЦИК Абхазии назначила второй тур выборов президента
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%.
News.ru вчера в 13:55
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре
Российская газета 04:18
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Технологии
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Армия и оружие
Су-57э впервые показали на открытой статической стоянке МАКС-2019
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57э впервые показали на открытой статической стоянке Международного авиакосмического салона в Жуковском.
ТК Звезда 02:35
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science вчера в 03:18
Футбол
Бывший врач сборной Колумбии: у Хамеса проблемы с головой, он непрофессионален
Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус раскритиковал лидера команды, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Чемпионат 05:38
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Политика
Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым в ходе авиационной выставки МАКС-2019.
Газета.Ru 02:02
Путешествия
В Кольцово появятся прямые рейсы в Мюнхен
«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, сообщает пресс-служба аэропорта.
ТагилСити.ру 02:07
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Здоровье
Более 7,6 тыс. жителей Подмосковья обратились за помощью в отказе от курения в 2019 году
С начала 2019 года в кабинеты отказа от курения в Подмосковье с желанием бросить курить обратились более 7,6 тыс. человек.
Министерство здравоохранения МО 03:56
Происшествия
На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека
Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.
ТАСС 02:13