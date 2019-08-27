В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы московский "Спартак" сыграет с португальской "Брагой". Аргентинский нападающий "красно-белых" Эсекель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "оружейниками".

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