Футбол

Эсекьель Понсе: «В „Спартаке“ собираюсь молчать и работать»Матч ТВ 11:11

Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе поделился первыми впечатлениями от тренировок с командой, а также рассказал, что в Аргентине его сравнивали с Лионелем Месси.
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Эсекьель Понсе: От сравнений с Месси не убежать

Советский спорт11:21

Эсекьель Понсе: «В „Спартаке“ собираюсь молчать и работать»

Матч ТВ11:11

Понсе: «От сравнений с Месси никуда не деться»

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Новичок «Спартака» Понсе рассказал о сравнениях с Месси

Нева Спорт10:55

Понсе: от сравнений с Месси никуда не убежать

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Эсекиэль Понсе: «От сравнений с Месси никуда не убежать»

Sports.ru11:17

Эсекиэль Понсе: «От сравнений с Месси никуда не деться»

Спорт-Экспресс09:31
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