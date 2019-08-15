Футбол

Эсекьель Понсе: «„Спартак“ находится лишь в начале большого пути»Матч ТВ 16:04

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после победы над «Туном» (2:1) остался доволен результатом, а также не стал комментировать дисквалификацию на три матча РПЛ.
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