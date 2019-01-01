Футбол

Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 13:31

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
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Эррера не договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Чемпионат12:33

СМИ: Эррера достиг договоренности с «ПСЖ»

Sportbox.RU14:27

СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Советский спорт12:51

СМИ: Эррера достиг договоренности с «ПСЖ»

Матч ТВ14:27

СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс12:30

Эррера не договорился с «МЮ» и согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Sports.ru12:11

Эррера: «На данный момент у нас разные позиции с „Ман Юнайтед“»

Soccer.ruвчера в 08:10
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Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
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Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
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Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати

Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Политика

ООН отказала оппозиции Венесуэлы в аккредитации

Секретариат Организации Объединенных Наций отказал в аккредитации представителям венесуэльской оппозиции.
Обновлено в 16:18
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Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Игры

Albion Online стала условно-бесплатной

Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Newsweek (США): Иран идет в Венесуэлу вслед за Россией, но США считают «настоящей угрозой» Китай (Newsweek)

Иран вслед за Россией начал укреплять связи с Венесуэлой, делая это вопреки стремлению США свергнуть социалистическое правительство этой оказавшейся в трудном положении латиноамериканской страны.
Обновлено в 14:07
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
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Обновлено в 12:46
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
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Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колени

Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени.
Обновлено в 07:26
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Вокруг концерта Пугачевой назревает новый скандал

Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
Обновлено в 08:45
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Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Во Франции взяли под стражу главу представительства ДНР

Главу представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе Юбера Файяра взяли под стражу во Франции в преддверии открытия второго представительства ДНР в стране, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
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Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

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Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
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Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков

Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:30
Технологии

В Петербурге заложили ледостойкую платформу «Северный полюс»

Торжественная церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды состоялась сегодня на петербургском судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».
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Нурмагомедов назвал возможную дату проведения своего следующего боя

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможную дату проведения своего следующего боя.
Обновлено в 14:10
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Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
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