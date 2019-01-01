Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 13:31

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.

Происшествия Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Общество Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Гаджеты Представлены накопители Intel Optane Memory H10 с флеш-памятью QLC 3D NAND Компания Intel представила накопители Optane Memory H10, в которых высокое быстродействие памяти Intel Optane совмещено с большим объемом флеш-памяти QLC 3D NAND.

Футбол Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.

Шоу-бизнес Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.

Политика В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Хоккей Знарок договорился со «Спартаком» Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.

Армия и оружие Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Происшествия Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Политика Трамп рассказал о попытке госпереворота в США Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".