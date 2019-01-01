Футбол
Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 13:31
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол
Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»
Обновлено в 11:01
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Представлены накопители Intel Optane Memory H10 с флеш-памятью QLC 3D NAND
Компания Intel представила накопители Optane Memory H10, в которых высокое быстродействие памяти Intel Optane совмещено с большим объемом флеш-памяти QLC 3D NAND.
Обновлено в 11:01
Футбол
Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Обновлено в 08:51
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Знарок договорился со «Спартаком»
Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
Трамп рассказал о попытке госпереворота в США
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54